Причины болезни человека по Аюрведе

Карпов Илья

Сплошное словоблудие. Вроде аюрведе 5 тысяч лет или даже более. да за такое время все плохие люди уже бы вымерли, а соблюдающие "гармонию" души и тела благоденствовали. В аюрведических препаратах, которые изготовлялись в Индии и продавались в Америке, были обнаружены РТУТЬ, СВИНЕЦ, МЫШЬЯК. Это что, ВИТАМИНЫ? А сколько "лечебных" препаратов, СОДЕРЖАЩИХ ОПИУМ, было выпущено этой "наукой"? Нет статей и доказательств по лечению онкологии аюрведическими препаратами. Да и задумайтесь - есть ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ. Что, эти ДЕТИ уже злобные, жадные, не любят жизнь и пр. Так теряют энергию, вот и болеют? Да, в аюрведе может и есть препараты, над которыми можно задуматься, но полностью доверять знаниям 5 тысячелетней давности, очень сомнительно. Все уже изменилось. Изменилось сильно, Да даже ИЗМЕНИЛАСЬ НОРМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАШЕГО ТЕЛА. Есть работы, где показано, что температура тела, пусть чуть-чуть, но стала СНИЖАТЬСЯ. Просто люди в тупике и не понимают в какую дверь стучать при болезнях, что начать принимать. Вот на таких доверчивых и строят свой бизнес "МАСТЕРА". Люди жадные, злобные. О какой "ЛЮБВИ" может идти речь? Посмотрите и скажите, в какой профессии люди готовы помогать молодым, не стараются делать гадости коллегам из-за зависти и пр. А ведь это характерно и для врачей и артистов и инженеров и пр. В данной заметке и много полной чуши о нормальном сне, о причинах онкологии. напоминает, как сапожник делал замечание художнику. "Картину раз высматривал сапожник И в обуви ошибку указал; Взяв тотчас кисть, исправился художник. Вот, подбочась, сапожник продолжал: «Мне кажется, лицо немного криво… А эта грудь не слишком ли нага?»… Тут Апеллес прервал нетерпеливо: «Суди, дружок, не свыше сапога!»