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ВСУ потеряли 40 бойцов и технику в боях у Волчанска на харьковском фронте

ВСУ потеряли 40 бойцов и технику в боях у Волчанска на харьковском фронте

Министерство обороны России сообщило о значительных потерях ВСУ на харьковском направлении. В результате ударов российской группировки "Север" в районе Волчанска у Украины потеряно до 40 военных, боевую технику и артиллерийское орудие.

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