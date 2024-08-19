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«Расстреляны в упор, в затылок». Командир спецназа «Ахмат» обвинил ВСУ в расправах над мирными жителями Курской области

«Расстреляны в упор, в затылок». Командир спецназа «Ахмат» обвинил ВСУ в расправах над мирными жителями Курской области

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов обвинил украинских военных в расправах над местным населением в Курской области и заявил, что ему отправили много фотографий, где видны расстрелянные мирные жители.

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