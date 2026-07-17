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Аргументы и Факты

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Компания Трампа предоставит сверхбыстрый доступ к постам в Truth Social

Компания Трампа предоставит сверхбыстрый доступ к постам в Truth Social

Компания Trump Media & Technology Group (TMTG), которую основал президент США Дональд Трамп, предоставит профессиональным участникам финансового рынка лицензионный сверхбыстрый доступ к публикациям наиболее влиятельных аккаунтов в социальной сети Truth Social, следует из пресс-релиза организации.

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