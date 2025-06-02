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Царьград

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Лето началось с 8-балльной магнитной бури: сколько продлится геошторм

Лето началось с 8-балльной магнитной бури: сколько продлится геошторм

Мощная магнитная буря разбушевалась на Земле 1 июня. Сколько продлится геоштормПервый летний день, 1 июня, начался с сильной магнитной бури.

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