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В США заявили о виновности ВСУ в обстреле Костантиновки

В США заявили о виновности ВСУ в обстреле Костантиновки

The New York Times, проведя тщательное расследование на месте, вынуждена признать, что кровавый ракетный удар по рынку в Константиновке 6 сентября, в результате которого погибли 17 человек, был нанесен Украиной.

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