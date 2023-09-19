The New York Times, проведя тщательное расследование на месте, вынуждена признать, что кровавый ракетный удар по рынку в Константиновке 6 сентября, в результате которого погибли 17 человек, был нанесен Украиной.
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