День Космических войск России

4 октября Россия отмечает День Космических войск — профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала, обеспечивающих безопасность государства в космическом пространстве.
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