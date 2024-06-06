Дуров сообщил о создании в Telegram внутренней валюты для оплаты цифровых услуг

В мини-приложениях можно будет расплачиваться «Звездами» В мессенджере «Телеграм» появится внутренняя валюта «Звезды», при помощи которой можно будет приобретать цифровые услуги в мини-приложениях мессенджера, сообщил Павел Дуров.
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