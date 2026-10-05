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ИА Регнум

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Даниил Медведев отмахнулся ракеткой и попал болельщику в глаз мячом

Даниил Медведев отмахнулся ракеткой и попал болельщику в глаз мячом

Российский теннисист Даниил Медведев отмахнулся ракеткой и попал болельщику в глаз мячом. Инцидент произошел 5 октября в полуфинальном матче турнира категории ATP 500 в Пекине против серба Новака Джоковича.

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