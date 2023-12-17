Полпред Якушев предупредил о проблемах в уральском сельском хозяйстве

Уральский полпред Владимир Якушев сообщил о снижении индекса промышленного производства в УрФО. По его словам, по итогам 9 месяцев 2023 года показатель упал на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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