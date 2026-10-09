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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Две квартиры Блиновской в Москве стоимостью почти 200 млн рублей ушли государству

Две квартиры Блиновской в Москве стоимостью почти 200 млн рублей ушли государству

На оба помещения была оформлена долгосрочная ипотека, однако это не стало препятствием для обращения взыскания В Москве две квартиры "королевы марафонов" Елены Блиновской, общей стоимостью около 200 миллионов рублей, перешли в собственность государства.

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