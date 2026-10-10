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Царьград

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Кубанцам напомнили о штрафах за неуплату налогов до 1 декабря

Кубанцам напомнили о штрафах за неуплату налогов до 1 декабря

Жителям Краснодарского края необходимо перечислить имущественные налоги и неудержанный НДФЛ до 1 декабря 2026 года, иначе за каждый день просрочки начислят пеню.

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