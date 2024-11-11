Белоусов сообщил, что ВС России продвигаются вперёд на богуславском направлении

Российские военнослужащие демонстрируют храбрость и самоотверженность Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов отметил в поздравительной телеграмме в честь освобождения Колесниковки в Харьковской области, что российская армия продолжает уверенно продвигаться вперёд на богуславском направлении.