Российские военнослужащие демонстрируют храбрость и самоотверженность Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов отметил в поздравительной телеграмме в честь освобождения Колесниковки в Харьковской области, что российская армия продолжает уверенно продвигаться вперёд на богуславском направлении.
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