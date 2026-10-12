Свекровь приехала с внезапной «инспекцией» чистоты

Глава 1. Звонок, после которого я чуть не уронила половник Если бы меня попросили назвать три вещи, способные испортить прекрасный субботний день, я бы ответила без раздумий: внезапное отключение горячей воды, сообщение от начальника с фразой «нам нужно срочно поговорить» и телефонный звонок от свекрови с вопросом: «А вы сегодня дома?» Последнее означало только одно: […]Глава 1.