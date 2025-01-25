Мисс студенчество Москвы из Академии ГПС МЧС России

В столице состоялся финал городского конкурса «Мисс и мистер студенчество Москвы. Сияние Москвы». Более 90 участников из 50 вузов прошли отборочные туры в пяти направлениях: интеллектуальном, кулинарном, спортивном, творческом и танцевальном.