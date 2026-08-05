Новый детский стоматолог Дмитрий Петров начал прием в поликлинике в Котельниках

В поликлинике в Котельниках начал принимать новый детский стоматолог Дмитрий Петров. Врач окончил Чувашский государственный университет по специальности «Стоматология», прошел профессиональную переподготовку по детской стоматологии в 2019 году, а в 2024 году подтвердил квалификацию, успешно пройдя аккредитацию.