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Новый детский стоматолог Дмитрий Петров начал прием в поликлинике в Котельниках

Новый детский стоматолог Дмитрий Петров начал прием в поликлинике в Котельниках

В поликлинике в Котельниках начал принимать новый детский стоматолог Дмитрий Петров. Врач окончил Чувашский государственный университет по специальности «Стоматология», прошел профессиональную переподготовку по детской стоматологии в 2019 году, а в 2024 году подтвердил квалификацию, успешно пройдя аккредитацию.

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