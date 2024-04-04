2 дня назад 2,1K прочитали ☛ Первый в истории долларовый триллионер Можно сказать, что официально Михаил Юревич — величайший коррупционер в истории человечества и первый человек, капитал которого достиг 1 триллиона долларов, — российский политик, бывший глава Челябинска и Челябинской области с 2005 по 2014 годы.
Бывший глава Челябинска Михаил Юревич стал первым в истории Долларовым Триллионером...
Комментарии
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Лев Добрый
На лапше триллион баксов, сколько же можно сделать на нефти и газе? А мы жалуемся, что пенсии и зарплаты копеечные?
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19 час.
michail kos
А чо раньше то , спАли? Не наличкой же вывозил эшелонами , через банки шло. Подозрительно поздно просыпаются , уже когда клиент уезжает с баблом.
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17 час.
Михаил Сергеенко
И этот сын Израилев?! Березовский, Ходарковский, Чубайс, Собчак, Абрамович..., Юревич. Скока их ещё наверху?! Так РФ страна непуганных умников, ЭТИ ребята являют собой сетевую структуру, масса "спящих".... "В доброй сказке про зверей Айболит и Бармалей. Вот загадка для детей -Хто из них двоих -еврей?". (ну конечно Бармалей -эт русский ваня.... с т.з. айболитов)
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16 час.
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