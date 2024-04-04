Добрый Мир
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Добрый Мир

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Бывший глава Челябинска Михаил Юревич стал первым в истории Долларовым Триллионером...

Бывший глава Челябинска Михаил Юревич стал первым в истории Долларовым Триллионером...

2 дня назад 2,1K прочитали ☛ Первый в истории долларовый триллионер Можно сказать, что официально Михаил Юревич — величайший коррупционер в истории человечества и первый человек, капитал которого достиг 1 триллиона долларов, — российский политик, бывший глава Челябинска и Челябинской области с 2005 по 2014 годы.

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Комментарии
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Лев Добрый
На лапше триллион баксов, сколько же можно сделать на нефти и газе? А мы жалуемся, что пенсии и зарплаты копеечные?
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19 час.
michail kos
А чо раньше то , спАли? Не наличкой же вывозил эшелонами , через банки шло. Подозрительно поздно просыпаются , уже когда клиент уезжает с баблом.
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17 час.
Михаил Сергеенко
И этот сын Израилев?! Березовский, Ходарковский, Чубайс, Собчак, Абрамович..., Юревич. Скока их ещё наверху?! Так РФ страна непуганных умников, ЭТИ ребята являют собой сетевую структуру, масса &quot;спящих&quot;.... &quot;В доброй сказке про зверей Айболит и Бармалей. Вот загадка для детей -Хто из них двоих -еврей?&quot;. (ну конечно Бармалей -эт русский ваня.... с т.з. айболитов)
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16 час.

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