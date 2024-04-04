Бывший глава Челябинска Михаил Юревич стал первым в истории Долларовым Триллионером...

Лев Добрый На лапше триллион баксов, сколько же можно сделать на нефти и газе? А мы жалуемся, что пенсии и зарплаты копеечные?

michail kos А чо раньше то , спАли? Не наличкой же вывозил эшелонами , через банки шло. Подозрительно поздно просыпаются , уже когда клиент уезжает с баблом.