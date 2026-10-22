🙅♂️ «Нужно вовремя остановиться»: эксперт о риске азарта в рыбалке, альпинизме и походах за грибами Популяризатор морской рыбалки, автор канала «Руслан и его план» Руслан Фаткуллин рассказал, что в таких занятиях часто берут верх азарт и жажда адреналина.
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