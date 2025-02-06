После 25-градусных морозов Омскую область снова ждет потепление до -1. В ближайшие два дня ожидаются морозные ночи.
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После 25-градусных морозов Омскую область снова ждет потепление до -1. В ближайшие два дня ожидаются морозные ночи.