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Беспилотники над Россией: больше двадцати БПЛА перехвачено над Ростовской областью

Беспилотники над Россией: больше двадцати БПЛА перехвачено над Ростовской областью

Наибольшее количество БПЛА (24) было сбито над Ростовской областью, а также зафиксированы случаи уничтожения беспилотников над Брянской (5), Белгородской (3), Курской (3), Орловской и Воронежской областями (по 1), а также над Крымом (2).

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