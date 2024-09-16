Ученые показали, каким был бы Марс с таким же количеством воды как на Земле

Марс, который мы знаем, — это безжизненная пустыня, по которой проносятся разве что пылевые бури. Однако сотрудники NASA смоделировали ситуацию, в которой Красная планета получила такое же количество воды, каким сейчас обладает Земля - 71 процент от поверхности планеты.