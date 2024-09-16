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Ученые показали, каким был бы Марс с таким же количеством воды как на Земле

Ученые показали, каким был бы Марс с таким же количеством воды как на Земле

Марс, который мы знаем, — это безжизненная пустыня, по которой проносятся разве что пылевые бури. Однако сотрудники NASA смоделировали ситуацию, в которой Красная планета получила такое же количество воды, каким сейчас обладает Земля - 71 процент от поверхности планеты.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Для удержания  такого количества  воды, как на Земле, сила  притяжения  должна  быть равной  той, что на  Земле. А  для  этого  Марс  должен  был бы  по размерам  приблизительно, как наша планета.
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16 час.
Анд
Ядро нужно тяжелое, хотя бы, а то судя по всему его ядро вытекло
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12 час.

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