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Тухель будет интересен «Интеру» в случае неудачи Индзаги и «Роме», если Моуринью уйдет

Томас Тухель может стать кандидатом на пост тренера «Интера» и «Ромы». В Милане рассмотрят кандидатуру 49-летнего немца, если команда под руководством Симоне Индзаги не оправдает ожиданий на финише сезона.

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