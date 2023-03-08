Тухель будет интересен «Интеру» в случае неудачи Индзаги и «Роме», если Моуринью уйдет

Томас Тухель может стать кандидатом на пост тренера «Интера» и «Ромы». В Милане рассмотрят кандидатуру 49-летнего немца, если команда под руководством Симоне Индзаги не оправдает ожиданий на финише сезона.
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