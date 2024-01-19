Посмотрите на его руки: необычный способ, который поможет вычислить психопата

Иногда по-настоящему странные люди внешне ничем не отличаются от обычного человека. Но можно ли вычислить психопата по каким-то внешним признакам? Как установили ученые, достаточно просто обратить внимание на пальцы нового знакомого.
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