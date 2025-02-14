Доллар резко подешевел, ипотеку предложили увязать с программой долгосрочных сбережений. Обзор Банки.ру

Доллар подешевел почти на 5 рублей всего за два дня, обращают внимание «Ведомости». Банк России установил официальный курс на 14 февраля на 3,02 рублей ниже предыдущего дня — на уровне 91,03 рублей за доллар.
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