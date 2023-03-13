Нью Информ

1 342 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Яна (Белых)
    хозяйку вайлдберриза рано или поздно погубит жадность!Сотрудники Wildbe...
  • Геннадий Блинов
    Этого козла повесить за яйца!!!В Хабаровске пьян...
  • Sergiy Che
    Бандеровня "крутая" по пьяни, когда трезвеет всегда "раскаивается"...))Жителя херсонског...

Spiegel: глава Минобороны ФРГ отстранил Цорна от должности генерального инспектора

Spiegel: глава Минобороны ФРГ отстранил Цорна от должности генерального инспектора

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус вносит серьезные изменения в командование немецкой армии, решив отстранить генерального инспектора Эберхарда Цорна.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх