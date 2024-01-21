1. Ещё с советских времён наши власти хранили деньги на Западе, что было очень выгодно Западу и не очень выгодно нам.
Как коммунисты создали евродолларовую систему, финансовый крах СССР и зарплаты советских министров
Комментарии
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СК
Сергей К
Ну просто враг. Вон Ходорковский которого выперли злющ конечно. Вполне может нанимать-содержать такие посты. Еще и зарабатывать на этом. Обычная жизнь...
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11 час.
Валерий Каулин
Автор подпевает Светлоликому, наверное рассчитывает на карьерный рост. А уж про низкие зарплаты чиновников он крепко загнул! Повторюсь, хоть и писал уже. У Брежнева, если верить тому, что опубликовано, зарплата по ведомости составляла 1300 рублей. Такую зарплату получал мой отец, совсем не Генсек, а главный инженер монтажного управления. Правда, таких управлений в Союзе было всего четыре. И работали они на оборонных объектах страны. Такую же зарплату получали сварщики 6 разряда (выше не было и нет), работающие в управлении. А таких было шестеро, четверо из них окончили МВТУ им. Баумана! И, к слову, дураков и тогда было достаточно в руководстве страной, но сегодня их просто девать некуда! Правда, не уверен, что они дураки. Скорее - подлецы!
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11 час.
Леонид Попивняк
а интересно Валерий....а нужно ли было оканчивать МВТУ им. Баумана, чтобы работать сварщиком?????.....в ГПТУ можно было научиться.........
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10 час.
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