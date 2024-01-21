Как коммунисты создали евродолларовую систему, финансовый крах СССР и зарплаты советских министров

Валерий Каулин

Автор подпевает Светлоликому, наверное рассчитывает на карьерный рост. А уж про низкие зарплаты чиновников он крепко загнул! Повторюсь, хоть и писал уже. У Брежнева, если верить тому, что опубликовано, зарплата по ведомости составляла 1300 рублей. Такую зарплату получал мой отец, совсем не Генсек, а главный инженер монтажного управления. Правда, таких управлений в Союзе было всего четыре. И работали они на оборонных объектах страны. Такую же зарплату получали сварщики 6 разряда (выше не было и нет), работающие в управлении. А таких было шестеро, четверо из них окончили МВТУ им. Баумана! И, к слову, дураков и тогда было достаточно в руководстве страной, но сегодня их просто девать некуда! Правда, не уверен, что они дураки. Скорее - подлецы!