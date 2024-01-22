Боррель пригрозил Алиеву последствиями в случае нарушения суверенитета Армении

Нарушение Азербайджаном суверенитета Армении будет иметь серьезные последствия для Баку. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.
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