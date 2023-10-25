Байден запросил у конгресса $2,2 млрд на увеличение мощностей по обогащению урана

Администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с запросом на выделение суммы в размере 2,2 миллиарда долларов на расширение возможностей по обогащению урана, с целью уменьшения зависимости от российских источников.
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