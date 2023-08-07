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Гауфф после победы в Вашингтоне: «Спасибо родителям. Благодаря маме и папе я играю в теннис»

В финале она обыграла Марию Саккари (6:2, 6:3). «Окей, он тяжелый (смеется). Но я справлюсь – не просто же так хожу в спортзал (смеется).

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