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«Мы в ответе за тех, кого приручили»: проблема наличия на улицах бездомных животных стоит остро

«Мы в ответе за тех, кого приручили»: проблема наличия на улицах бездомных животных стоит остро

Председатель общественного совета партийного проекта «Защита животного мира», депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дмитрий Франчук провел заседание совета, где обсуждались вопросы социальной рекламы ответственного обращения с домашними животными.

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