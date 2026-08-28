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Мировое обозрение

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Россия бьет по логистике Украины. Киев признал потерю Часового Яра. Зачем приезжал глава ЦРУ в Москву — Сводка с фронта 28 августа

Россия бьет по логистике Украины. Киев признал потерю Часового Яра. Зачем приезжал глава ЦРУ в Москву — Сводка с фронта 28 августа

Ночная атака 28 августа стала самой массированной за последние недели. Более 500 дронов — это не просто цифра для сводки.

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