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Ивановские новости

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Ивановцам назвали главные изменения, которые вступают в силу с 1 сентября

Ивановцам назвали главные изменения, которые вступают в силу с 1 сентября

С 1 сентября в России вступает в силу целый ряд новых правил. Изменения затронут школьников и родителей, семьи с ипотекой, работников, покупателей, пациентов клиник, пассажиров и пользователей банковских услуг.

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