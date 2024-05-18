Как Вилли Мессершмитт пытался скопировать самолет Анатолия Брунова

То, что будет здесь написано, кому-то, возможно, покажется фантастикой. Ну не может быть, чтобы немецкий конструктор, на работы которого оглядывались все мировые КБ, а некоторые откровенно копировали, вдруг при работе над своим самолетом смотрел на машину бывшего врага, да еще и пытался что-то от нее взять.