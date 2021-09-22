Немецкий институт Ifo снизил прогноз роста ВВП на 2021 год до 2,5%

Немецкий экономический институт Ifo заявил, что снизил прогноз роста крупнейшей экономики Европы на этот год, поскольку сбои в цепочке поставок и нехватка промежуточных товаров замедляют восстановлениНемецкий экономический институт Ifo заявил, что снизил прогноз роста крупнейшей экономики Европы на этот год, поскольку сбои в цепочке поставок и нехватка промежуточных товаров замедляют восстановление после пандемии COVID-19.