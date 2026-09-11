Пчёл на ИЖС поменял бывший депутат Орловского облсовета

В мутной схеме с получением земли в зелёной зоне Орла для возведения пчеловодческой станции, что само по себе странно, оказался замешан бывший «народный избранник».
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