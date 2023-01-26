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В подавляющем большинстве случаев человек способен исследовать Вселенную только с помощью зрения

В подавляющем большинстве случаев человек способен исследовать Вселенную только с помощью зрения

﻿﻿В подавляющем большинстве случаев человек способен исследовать вселенную только с помощью зрения. Мы не можем чувствовать запах звезд, пробовать на вкус кометы или прикасаться к экзопланетам.

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