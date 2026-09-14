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Царьград

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Чернышенко: экономика России нуждается в выпускниках СПО

Чернышенко: экономика России нуждается в выпускниках СПО

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, что экономика страны нуждается в специалистах со средним профессиональным образованием, но роль инженеров и высшего образования остается важной.

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