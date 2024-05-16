"Уж сколько раз твердили миру"- В.В.Путина просчитать невозможно

В очередной раз Владимир Владимирович удивил. Нет, не верное слово, ПОРАЗИЛ всех, кто пытается делать прогнозы, просчитывать его ходы, делать ставки, опираясь на свои знания, с уверенность доказывать, что он-то видит и понимает, как будет лучше для страны, для народа.
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