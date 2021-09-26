Мир близок к ядерному уничтожению, — генсек ООН

Русская веснаПрогрессМир близок к ядерному уничтожению, — генсек ООН Около 14 тысяч ядерных вооружений хранятся по всему миру, и человечество находится близко к ядерному уничтожению.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSamariumВместо того, чтобы бороться за улучшение жизни на Земле, улучшения жизни людей, проживающих на ней, человечество тратит огромные ресурсы, силы и средства на совершенствование способов взаимного уничтожения и исчезновение жизни на нашей планете...Полнейший идиотизм,,,,Комментировать
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