Русская весна

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Мир близок к ядерному уничтожению, — генсек ООН

Мир близок к ядерному уничтожению, — генсек ООН

Около 14 тысяч ядерных вооружений хранятся по всему миру, и человечество находится близко к ядерному уничтожению.

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Samarium
Вместо того, чтобы бороться за улучшение жизни на Земле, улучшения жизни людей, проживающих на ней, человечество тратит огромные ресурсы, силы и средства на совершенствование способов взаимного уничтожения и исчезновение жизни на нашей планете...Полнейший идиотизм,,,,

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