Глава ЦИК РФ Памфилова: провокаторы на выборах гадят исподтишка

Провокаторы на выборах являются трусами, которые гадят исподтишка. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, ее слова приводит РИА Новости.
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