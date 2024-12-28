В России впервые оценили бедность с учетом пола, возраста и места жительства

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила новые данные о структуре бедности в России — показатель «Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в бедности во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям».
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