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Бельгия может отдать F‑16 ВСУ благодаря полученным F‑35

Бельгия может отдать F‑16 ВСУ благодаря полученным F‑35

Новая партия американских истребителей F‑35 прибыла в Бельгию, что позволит бельгийским ВВС постепенно отказаться от F‑16, которые Брюссель уже несколько лет обещает передать Украине.

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