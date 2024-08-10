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Генконсульство РФ в США добивается доступа к россиянину Петрову

Генконсульство РФ в США добивается доступа к россиянину Петрову

Global Look Press/Andy Dean/imagebroker.com Генеральное консульство России предпринимает усилия для того, чтобы получить консульский доступ и провести телефонный разговор с экстардированным в США гражданином России Артуром Петровым.

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