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Боец батальона «Феникс» рассказал об уничтожении опорников ВСУ

Боец батальона «Феникс» рассказал об уничтожении опорников ВСУ

Заместитель командира взвода специального минирования «Феникс» с позывным «Ангел» рассказал об уничтожении опорных пунктов противника, а также возможных путей отхода бойцов армии Украины в районе Часова Яра.

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