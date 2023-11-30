Передумали сближаться: Башар Асад не поехал в Эмираты на климатический саммит

Сирийскую делегацию на 28-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) возглавил не президент Башар Асад, а премьер-министр страны Хусейн Арнус.
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