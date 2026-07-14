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Татар-информ

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Исследование: спрос на обручальные кольца в Казани вырос на 8% с начала года

Исследование: спрос на обручальные кольца в Казани вырос на 8% с начала года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Аналитический центр SOKOLOV проанализировал продажи обручальных колец в розничной сети бренда за январь-май 2026 года и сравнил их с показателями за аналогичный период прошлого года.

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