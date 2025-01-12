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Всё о женщинах

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Лапкеры и петрокеры: чем увлекаются детсадовцы и младшеклассники

Лапкеры и петрокеры: чем увлекаются детсадовцы и младшеклассники

Современные дети постоянно находят новые способы развлечься и проявить свою индивидуальность. Если совсем недавно все говорили о квадроберах, то теперь в центре внимания оказались лапкеры и петрокеры, породившие целые культуры среди детсадовцев и младших школьников.

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