Славянская доктринаДом/ДачаГороскоп на 18 мая Гороскоп на 18 мая 2021 Овен Гороскоп предсказывает Овну обычный трудовой день, но с уникальными встречами.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновГрани Агни Йоги 1971 г. 094. (Фев. 13). Карма, не изжитая на Земле, изживается в Тонком Мире. Потому лучше освободиться от нее в условиях плотного мира и вступать в Надземное пребывание без груза. С этой точки зрения слова «чем хуже, тем лучше» становятся понятными, ибо трудная и полная тягчайших испытаний жизнь означает уплату по старым счетам. Неосуждение и прощение тех людей, которые причиняли вам зло и страдания, есть не что иное, как освобождение себя от кармической с ними связи и свобода от них в Тонком Мире. Лучше встретить там друзей, чем врагов или безжалостных кредиторов. Нужно знать, что помимо всего каждое пятно грязи на ауре служит зацепкой или целью для темных нападок и дает темным право считать, что хозяин неочищенной ауры – ягода одного с ними поля.
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