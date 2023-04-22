В Московской области ликвидирован пожар в цехе по утилизации резины и пластика

Пожар в цехе по утилизации отходов пластика и резины в подмосковных Люберцах ликвидирован. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
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