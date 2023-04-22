Аргументы недели

98 615 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр рогов
    Роману Романову с большим уважением! На Мыколку можно и мочеиспустить, только надо предохраниться слесарным фартуком.Сын Пескова Никол...
  • Александр Киевская Русь
    У нас в Киеве селедка продается в прозрачной таре и видно,  что это селедка.  В закрытой таре консервы я  и в СССР не...Легальное мошенни...
  • Валерий Мязин
    Европа так этого хотела, теперь все довольны.Ирак приостановил...

В Московской области ликвидирован пожар в цехе по утилизации резины и пластика

Пожар в цехе по утилизации отходов пластика и резины в подмосковных Люберцах ликвидирован. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх