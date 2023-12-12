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Царьград

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Что искала экономическая полиция у чиновников администрации Василеостровского района

Что искала экономическая полиция у чиновников администрации Василеостровского района

Экономическая полиция пришла с обыском к сотрудникам администрации Василеостровского района. Их внимание привлёк работник, который ни разу не пришёл на службу, но получил 1,5 миллиона рублей и благодарственное письмо от беглого чиновника.

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